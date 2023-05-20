التشكيلة المثالية للدوري الإسباني لموسم 2022-2023

غزة/ محمد زقوت

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" عن التشكيلة المثالية لأفضل 15 لاعبًا لموسم 2022-2023 ومع اقتراب نهاية هذا الموسم وتتويج نادي برشلونة باللقب.

وقد شهدت التشكيلة "لا ليجا" للموسم الحالي وجود ثلة من أفضل نجوم الدوري الإسباني، وحيث شكّل نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لهذا الموسم ونادي ريال مدريد قرابة ثلثي التشكيلة المثالية، حيث تواجد 10 لاعبين من أصل 15 لاعبًا في هذه التشكيلة، والتي يتم اختيارهم من قِبل الرابطة حسب الأداء الفردي والجماعي على مدار الموسم.

وتساوى الفريقين في قائمة التشكيلة الموسم الحالي في الدوري الإسباني بوجود 5 لاعبين من نادي برشلونة ومثلهم من نادي ريال مدريد ولاعبين من نادي أتلتيكو مدريد ولاعب واحد من أندية سيلتا فيغو وريال سوسيداد وأوساسونا.

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وتمثَّلت الأسماء المختارة الخمسة من نادي برشلونة في قائمة تشكيلة الدوري الإسباني المثالية للموسم الحالي، وجود بالبولندي ليفاندوفسكي والثنائي الإسباني أليخاندرو بالدي وبيدري بالإضافة إلى الفرنسي جول كوندي والحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيغن.

وفيما ضمَّت التشكيلة 5 لاعبين من ريال مدريد والممثلين في الكرواتي لوكا مودريتش والأوروغواياني فيدريكو فالفيردي والثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور وإيدير ميليتاو بالإضافة لبنزيما.

وشهدت التشكيلة أيضًا انضمام 5 لاعبين من عدَّة فِرق إسبانية أخرى والممثلين بـ الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد غابري فييغا لاعب سيلتا فيعو وديفيد غارسيا، لاعب من أوساسونا وميكيل ميرينو من سوسيداد.

وجاءت التشكيلة المثالية لا ليجا الإسبانية في الموسم 2022/2023 الأساسية على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيرشتيغن (برشلونة).

في خط الدفاع: الإسباني بالدي و جول كوندي (برشلونة) والبرازيلي إيدير ميليتاو (ريال مدريد) وديفيد غارسيا (سيلتا فيعو).

في خط الوسط: الإسباني بيدري (برشلونة)، والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والأوروغواياني فيدريكو فالفيردي (ريال بيتيس).

في خط الهجوم: بالبولندي ليفاندوفسكي (برشلونة) والفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد).

المصدر / فلسطين أون لاين