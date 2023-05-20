تعرَّف إلى حالة الطقس اليوم السبت 20 مايو

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًّا بشكل عام، ربيعيًّا لطيفًا ومعتدلًا نهارًا، ولا يطرأ تغيّر يُذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أدنى من معدَّلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرّقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس السبت 20 مايو

وهذه الليلة؛ يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صاف وباردًا نسبيًّا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأحد 21 مليو

والأحد، يكون الجو غائماً جزئيّاً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدّلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الإثنين 22 مايو

والإثنين المقبل، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدَّل السنوي العام بنحو السبع درجات مئوية، ويسود جو حار إلى شديد الحرارة في ساعات النهار ولطيف ومنعش في ساعات الليل، والحر الأكبر سيكون من نصيب المناطق الغورية والبحر الميت

المصدر / فلسطين أون لاين