أجهزة السلطة تداهم منزل الطالب "محمد عسعوس" وتعتدي على عائلته

أكدت مصادر عائلية أن أجهزة أمن السلطة في مدينة نابلس داهمت بوحشية منزل الطالب في جامعة النجاح محمد عبد الله عسعوس "21 عاماً" من قرية بورين.

وذكرت المصادر أن قوة مدججة بالسلاح والسيارات العسكرية داهمت القرية واقحمت منزل الطالب "عسعوس" وقامت بالاعتداء عليه بالضرب ونكلت بسكان المنزل من النساء والأطفال.

وأشارت المصادر الى أن أفراد من جهاز الأمن الوقائي كسروا باب المنزل في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وشرعوا بضرب الطالب عسعوس، وحينما حاولت والدته وشقيقته الدفاع عنه قاموا بالاعتداء عليهن، علما بان والده مريض ومن ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يستطيع التحرك من مكانه دون مساعدة.

وتكررت هذه الجرائم بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شنّت أجهزة أمن السلطة في مدينة الخليل حملة مداهمات واعتقالات في صفوف طلبة جامعات بوليتكنك والخليل من بينها منازل طالبات.

المصدر / فلسطين أون لاين