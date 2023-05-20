دعم مالي حكومي لأحد أندية مدينة غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة عن تقديم دعم مالي لبعثة نادي السلام المُشارك في بطولة غرب آسيا لكرة السلة للكراسي المتحركة، والتي ينظمها نادي أجيال الغد على صالة الملك حسين في العاصمة الأردنية عمان.

واستجابت لجنة متابعة العمل الحكومي لتوصيات المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتقديم مبلغ مالي للوفد المشارك، والذي سيُمثل فلسطين خارجياً، في إطار حرص اللجنة على دعم ومساندة القطاع الرياضي.

واعتادت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، على تقديم الدعم المالي، لمن يمثل فلسطين في البطولات الخارجية، وكذلك رعاية الأبطال واحتضانهم، حيث سبق وأن قدمت دعم مالي لعدد من الفرق والمنتخبات التي شاركت في مسابقات دولية وعربية وقارية.

وتدعم وتُساند اللجنة الأندية الرياضية بمنحة مالية قبل بداية كل موسم رياضي جديد، بالإضافة لتكريم وتقديم مكافات للأبطال الذين يُحققون إنجازات خارجية.

وقدم عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الشكر للدكتور عصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بعد استمرار تقديم الدعم المالي للرياضيين والمساهمة في دعم الرياضة الفلسطينية.

من جهته، ثمن مجلس إدارة نادي السلام قرار الدعم والإسناد للبعثة واحتضان ألعاب ذوي الإعاقة من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة الدعاليس، وهذا يدل على الاهتمام الخاص الذي يوليه لهذه الفئة، وحقهم في ممارسة الرياضة و المشاركة في البطولات العربية و تمثيل دولة فلسطين.