أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" علي العامودي إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين " لن ترهب إعلاميينا الوطنيين الأحرار الذين نعبر عن فخرنا واعتزازنا بهم"، مشددا على أن "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.



وأضاف العامودي في تصريح صحفي الجمعة، "تابعنا باهتمام التحقيق الاستقصائي الذي عرضته قناة الجزيرة عبر برنامج (ما خفي أعظم) حول جرائم قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، الذي يؤكد وجود تواطؤ واستهداف متعمّد لقتل الأدلة والشهود، ومحاولة طمس الحقيقة، والتهرّب من المسؤولية، وهي مخطط إسرائيلي لإرهاب الصحفيين والتغطية على جرائمه وانتهاكاته.

وتابع العامودي:" جرائم الاحتلال لن ترهب إعلاميينا الوطنيين الأحرار الذين نعبر عن فخرنا واعتزازنا بهم من القيام بواجبهم المقدس في إيصال صوت شعبنا إلى العالم وحشد كل الطاقات لنصرة قضيتنا العادلة ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة وفضح جرائمه وكشف حقيقته الفاشية العنصرية".

تحقيق قتل الأدلة

وفي ذات السياق، أكد خبراء ومحققون دوليون تحدثوا لبرنامج "ما خفي أعظم" -وبالأدلة- أن اغتيال مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار من العام الماضي من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي كان متعمدا.

وقال ستيفن بيك، وهو مستشار سابق في وحدة تحليل الصوتيات والفيديو في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) إنه وفقا لحساباته، فإن إطلاق النار على شيرين قبل عام كان على بعد ما بين 180 مترا إلى 200 متر، وأن هناك مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي على بعد 200 متر على ذلك التقاطع، حيث كانت الصحفية والمصور.

وأضاف الخبير الأميركي -الذي تولى تحليل المقاطع المصورة والصوتية لجريمة الاغتيال- جازما أن "التحليل الصوتي للرصاصات واتجاهاتها حسم الجدل حول مطلقها"، مؤكدا أن إطلاق النار على شيرين أثناء تغطيتها الميدانية في جنين جاء من جنود الجيش الإسرائيلي وأنهم كانوا يصوبون أسلحتهم باتجاه الصحفيين.

وتولى مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي التحقيق في قضية شيرين كونها تحمل الجنسية الأميركية. وبحسب المعلومات التي حصل عليها البرنامج، فإن فريقا من الـ"إف بي آي" حقق ميدانيا في جنين بعيدا عن الإعلام بالتعاون مع مكتب النائب العام الفلسطيني.

ومن جهته، أكد كريس كوب سميث، المحقق البريطاني الخاص في قضية الصحفي جيمس ميلر -في حديثه لحلقة (2023/5/19) من برنامج "ما خفي أعظم"- أن الطلقة التي أصابت شيرين كانت "متعمدة ولم تكن عشوائية"، متحدثا عن تقصير تام في التحقيق والاعتراف بالمسؤولية من جانب الجيش الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية. وشكك سميث في أن تتم محاسبة الشخص الذي أطلق النار على شيرين.

ووفق ما ورد في التحقيق الخاص -الذي بثته قناة الجزيرة ضمن برنامج "ما خفي أعظم" بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال شيرين- فقد أقر مسؤول كبير بمكتب وزير الحرب الإسرائيلي السابق لمسؤولين أميركيين بالمسؤولية عن قتل شيرين، وأبلغهم بأن القتل كان خطأ وأن (إسرائيل) لن تعلن ولن تعترف رسميا بذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين - الجزيرة