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السادس عشر في تاريخه

الأهلي المصري يتأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا

20 مايو 2023 . الساعة 00:19 بتوقيت القدس
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فرحة لاعبي الاهلي

حجز الأهلي المصري مقعده في نهائي مسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي، بعدما جدّد فوزه على ضيفه الترجي التونسي 1-صفر الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة القارية.

وكانت مواجهة الذهاب في رادس قد عرفت تفوق الفريق المصري بثلاثية نظيفة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة بعشرة، ويأمل تعزيز رصيده عندما يواجه المتأهل من لقاء الوداد الرياضي المغربي الذي يحل ضيفاً على ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي اليوم السبت، بعدما تعادلا ذهاباً بنتيجة سلبية في الدار البيضاء.

وأياً يكن الطرف الثاني في النهائي، فإن الأهلي، الذي سيخوض النهائي السادس عشر في تاريخه، سيسعى للثأر حيث حرمه الوداد في الموسم الماضي من اللقب الثالث توالياً والحادي عشر في تاريخه بفوزه في النهائي 2-صفر سجلهما زهير المترجي، بينما تعرض الفريق المصري هذا الموسم لأسوأ خسارة هذا الموسم أمام الفريق الجنوب افريقي 2-5.

المصدر / وكالات
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