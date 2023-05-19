فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غرفة العمليات المشتركة: الدم الفلسطيني خط أحمر

إصابة جندي وثلاثة مستوطنين خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه على أبواب الأقصى

الكويت تتجه للتعاقد مع معلمين من فلسطين والأردن

مفتي فلسطين: يوم الأحد غرة شهر ذي القعدة

الأهلي المصري يتأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا

المكتب الإعلامي الحكومي ينفي أخبار تفعيل خط ملاحي بين العريش وغزة

فلسطينيون يحيون "هبة الكرامة" في الداخل الفلسطيني المحتل

مبارز كويتي ينسحب من بطولة بتركيا بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي

وداع بطولي لفدائي الشواطئ من كأس العرب

27 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

المكتب الإعلامي الحكومي ينفي أخبار تفعيل خط ملاحي بين العريش وغزة

19 مايو 2023 . الساعة 23:53 بتوقيت القدس
...

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت أخبار غير صحيحة حول تفعيل خط ملاحي من ميناء العريش لميناء غزة.

وأوضح في تصريح صحفي، أنه ساهم في ترويج هذه الأخبار وجود تسجيلات لبعض الأشخاص يتحدثون ببعض التفاصيل.

وأضاف: "نوضح للجميع وبعد التواصل رسميا مع جهات الاختصاص في الجانب المصري أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة، وأن الأشخاص الذين يتم الزج باسمائهم في التسجيلات ليس لهم أي صفة رسمية، وليسوا مخولين بالحديث أو التصريح نيابة عن جهات الاختصاص المصرية، مع التأكيد أن كل ما يتم الحديث به غير صحيح مطلقا".

وتابع بيان المكتب الإعلامي الحكومي: "وبناء عليه نؤكد على وسائل الإعلام الاعتماد فقط على ما يصدر من جهات اختصاص وشخصيات رسمية، وعدم التعاطي مع هذه الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، ونحذر من مغبة تداول هذه الأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #فلسطين #المكتب الإعلامي الحكومي #العريش #مصر #خط ملاحي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة