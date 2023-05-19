المكتب الإعلامي الحكومي ينفي أخبار تفعيل خط ملاحي بين العريش وغزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت أخبار غير صحيحة حول تفعيل خط ملاحي من ميناء العريش لميناء غزة.

وأوضح في تصريح صحفي، أنه ساهم في ترويج هذه الأخبار وجود تسجيلات لبعض الأشخاص يتحدثون ببعض التفاصيل.

وأضاف: "نوضح للجميع وبعد التواصل رسميا مع جهات الاختصاص في الجانب المصري أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة، وأن الأشخاص الذين يتم الزج باسمائهم في التسجيلات ليس لهم أي صفة رسمية، وليسوا مخولين بالحديث أو التصريح نيابة عن جهات الاختصاص المصرية، مع التأكيد أن كل ما يتم الحديث به غير صحيح مطلقا".

وتابع بيان المكتب الإعلامي الحكومي: "وبناء عليه نؤكد على وسائل الإعلام الاعتماد فقط على ما يصدر من جهات اختصاص وشخصيات رسمية، وعدم التعاطي مع هذه الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، ونحذر من مغبة تداول هذه الأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي".

المصدر / فلسطين أون لاين