فلسطينيون يحيون "هبة الكرامة" في الداخل الفلسطيني المحتل

شارك الآلاف مساء اليوم، الجمعة، في مسيرة إحياء الذكرى الثانية لـ "هبة الكرامة" والشهيدين محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم، في الداخل الفلسطيني المحتل، وموسى حسونة (31 عاما) من اللد، شمالي فلسطين المحتلة.

وشارك في المسيرة عائلتا الشهيدين كيوان وحسونة، بالإضافة إلى عائلة الشهيد ديار العمري من "صندلة" التي استشهد ابنها برصاص يهودي قرب مدخل القرية الزراعية في السادس من أيار/ مايو الجاري.

ونظمت المسيرة بدعوة من "الحراك الفحماوي الموّحد" ولجنة المتابعة العليا واللجنة الشعبية في "أم الفحم".

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وصور الشهيدين كيوان وحسونة، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "شهداؤنا البواسل" و"شهداء فلسطين".

يذكر أن "هبة الكرامة" اندلعت في أيار/ مايو 2021 حينما شهدت مناطق الداخل المحتل احتجاجات غاضبة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين في القدس والمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين