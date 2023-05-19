مبارز كويتي ينسحب من بطولة بتركيا بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي

انسحب اللاعب الكويتي عبد العزيز الشطي من بطولة كأس العالم للمبارزة في تركيا، بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي في نفس مجموعته.

وكتب الشطي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، اليوم الجمعة، "انسحبت من البطولة بسبب تواجد الكيان الصهيوني في نفس المجموعة".

وأضاف الشطي، "ثقتي بالله كبيرة، والخير قادم بإذنه تعالى، وكرمه لا يتأخر وإنما يأتي في الوقت المناسب، الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل".

وسبق أن انسحب اللاعب الشطي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 من بطولة العالم للمبارزة في سويسرا؛ رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وتشهد المشاركات الرياضية الكويتية في البطولات الدولية انسحابات أمام اللاعبين الإسرائيليين؛ دعماً للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة، ورفضاً للتطبيع.

ووافق مجلس الأمة الكويتي في 31 أيار/مايو 1964 على "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل" في أعقاب المرسوم الصادر في 26 أيار/مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبدالله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من "يتعامل مالياً مع إسرائيل".

ووفق القانون الكويتي، تعد (إسرائيل) دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

المصدر / فلسطين أون لاين