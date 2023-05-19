27 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 27 عملا مقاوما، أدت لوقوع 4 إصابات في صفوف الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، إلقاء زجاجتين حارقتين، و3 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم 4 مركبات لهم، واندلاع المواجهات في 18 نقطة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في العيزرية وباب الأسباط وسلوان ومخيم شعفاط والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وتصدى المواطنون للمستوطنين عند باب الأسباط والبلدة القديمة، ما أدى لإصابة شرطي و3 مستوطنين، وحطموا مركبات للمستوطنين.

كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في سلواد والمزرعة الغربية في رام الله، وكفر قدوم بقلقيلية، وبيت دجن وقريوت وبيتا بنابلس، إلى جانب مراح رباح وحوسان وتقوع وأم ركبة في بيت لحم، وبيت أمر ومخيم العروب بالخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين