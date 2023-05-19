ماذا قال تشافي عن تمديد عقده مع برشلونة؟

أكد تشافي هيرنانيدز، مدرب برشلونة الإسباني، أنه لا توجد أي مشكلة فيما يتعلق بتمديد عقده مع النادي، مشيرا إلى أن ذلك لا يعتبر أولوية بالنسبة إليه في الوقت الحالي، بما أن عقده لا يزال ساري المفعول، ليؤكد الأخبار التي نقلتها تقارير صحفية حول الموضوع.



وتطرق تشافي إلى موضوع تمديد عقده اليوم في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال سوسيداد يوم غد في الدوري الإسباني، وقال: "لقد تحدثنا (مع الإدارة)، لن تكون هنالك مشكلة، إنها ليس أولوية (تمديد العقد) لدي عقد في العالم المقبل، الأولوية هي تكوين فريق تنافسي وتقوية أنفسنا جيدا والفوز بالألقاب، لن تكون مشكلة للنادي، رغم أنني قرأت أن هناك تناقضات".



وفي تصريح آخر، أكد تشافي أنه مستعد للبقاء في برشلونة، من خلال قوله: "صراحة، أود البقاء في برشلونة طوال حياتي، لكن ذلك مرتبط بالنتائج من دون شك.. لقد رأيتم الجماهير كيف تجمعت في الشوارع بعد تتويجنا بلقب الليغا، لقد كان أمرا رائعا".



وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أكدت في تقرير لها اليوم الجمعة، أن إدارة برشلونة وتشافي لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حول تجديد العقد، وذلك بسبب المشاكل المالية التي يتخبط فيها النادي، خاصة أن تشافي طالب بزيادة مالية مقابل التمديد لموسمين إضافيين.



وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الراتب الشهري الذي طلبه تشافي لا يعد ضخما ولا يقترب تماما من الراتب الذي يتقاضاه دييغو سيميوني في أتلتيكو مدريد أو بيب غوارديولا في مانشستر سيتي أو يورغن كلوب في ليفربول، ومع ذلك فإن إدارة برشلونة لم توافق حتى الآن على مطالبه.



كما ذكرت الصحيفة، بما قام به تشافي من أجل تولي مهمة تدريب البلوغرانا، حين قدم تنازالا ماليا كبيرا بتقديمه 5 ملايين يورو (50% من القيمة المطلوبة) لنادي السد مقابل السماح له بالرحيل، في الوقت الذي كان البارسا عاجزا عن تسديد المبلغ كاملا.



وتمكن تشافي في أول مواسمه في قيادة النادي الكاتالوني للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2019، ومتقدما بفارق مريح على ملاحقيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في حين أن نتائج الفريق في المسابقات الأوروبية لم تكن مماثلة لنتائجه المحلية، حيث خرج من دوري الأبطال من دور المجموعات، ثم غادر الدوري الأوروبي من الدور المؤهل إلى دور الـ16.

المصدر / فلسطين اونلاين