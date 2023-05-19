أمّنت الأجهزة الشرطية والأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عصر الجمعة، مهرجاناً جماهيرياً نظمته حركة "الجهاد الإسلامي" في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، لتأبين شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وانتشرت قوات الأمن والشرطة، وأطقم الدفاع المدني والخدمات الطبية ووحدة التنسيق الفصائلي في أرض الكتيبة ومحيطها والشوارع المؤدية لها، وفق أمر عمليات مركزي؛ لمساندة المواطنين المشاركين وتأمينهم، وتسهيل تحركهم، ومنع الازدحام.

ودأبت وزارة الداخلية والأمن الوطني على تأمين ومساندة جميع الفعاليات الوطنية والشعبية والمهرجانات التي تنظمها جميع الفصائل والقوى الوطنية في محافظات قطاع غزة.

وشنَّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً غاشماً على قطاع غزة على مدار خمسة أيام منذ فجر الثلاثاء 9 مايو وحتى مساء السبت 13 من الشهر نفسه، أسفر عن استشهاد 33 مواطناً جُلهم من الأطفال والنساء وإصابة العشرات واستهداف وهدم البيوت السكنية.





















المصدر / فلسطين أون لاين