اندلاع مواجهات مع الاحتلال في القدس والضفة وإصابات بالاختناق في الخليل

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى ومناطق متفرقة في الضفة الغربية، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات في الخليل.

واندلعت مواجهات بعد اقتحام مئات المستوطنين، البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب عدد من المواطنين عقب اندلاع مواجهات بين جيش الاحتلال والمستوطنين من جهة والمصلين في المسجد الأقصى المبارك من جهة أخرى.

وأفادت مصادر مقدسية إصابة عدد من المواطنين عقب اعتداء قوات الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب أحد جنود الاحتلال خلال المواجهات مع المصلين على أبواب المسجد الأقصى، كما أصيب ثلاثة مستوطنين بالحجارة خلال المواجهات في محيط المسجد الأقصى.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين قُبيل صلاة الجمعة، منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

واقتحم المستوطنون مقبرة باب الرحمة، وحطموا مركبات فلسطينية قرب باب الأسباط وحطموا زجاج السيارات، وسط حالة من الانفلات التام بتأمين من قوات الاحتلال، التي شاركت المستوطنين في اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وسط إطلاق قنابل الغاز السام.

كما اقتحم المستوطنون محيط باب الأسباط، وحاولوا الاعتداء على المواطنين المتوجهين إلى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين، فيما تصدى المواطنين للمستوطنين وقاموا بطرده من أمام باب الأسباط

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً أثناء تواجده في المسجد الأقصى المبارك، ونقلته إلى مكان مجهول.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب مسيرة جماهيرية انطلقت وسط البلدة، تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على القدس.

وتركزت المواجهات في منطقة عصيدة ومحيط المدرسة الألمانية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة منهم بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للبلدة ومنعت المواطنين من التنقل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا، بعد أن أقام عشرات المواطنين خطبة وصلاة الجمعة على مشارف الجبل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مواطنين نتيجة استنشاق الغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت جمعية الإغاثة الطبية أن طواقمها تعاملت مع 12 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت دجن.

وامتدت المواجهات إلى قرية قريوت جنوب نابلس، حيث هاجم عشرات المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال، ما أدى لاندلاع مواجهات بعد تصدي الشبان لهم.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المنددة بالاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين خلال قمع مسيره كفر قدوم.

المصدر / فلسطين أون لاين