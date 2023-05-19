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إحباط تهريب 30 ألف حبة مخدرة إلى قطاع غزة

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إحباط تهريب 30 ألف حبة مخدرة إلى قطاع غزة

19 مايو 2023 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
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أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة بقطاع غزة، عن تمكنها فجر اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرة من نوع روتانا "كبتاجون"، مخفية داخل عبوات "ثلج الأفراح" قُبيل محاولة إدخالها وتهريبها إلى القطاع.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أحمد القدرة: "أنه وفي إطار جهود إدارته في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، تمكنت دائرة مراقبة المعابر والموانئ بمكافحة المخدرات من ضبط الكمية المذكورة داخل شحنة عبوات من ثلج الأفراح".

وأضاف أنه "خلال تتبع حركة شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع بالاشتراك مع الهيئة العامة للمعابر والحدود، تم الاشتباه بإحدى الشاحنات، حيث جرى تفتيشها بشكل دقيق".

وأوضح العميد القدرة أنه تم البدء الفوري باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، وصولاً إلى تمكن دائرة التحري المركزي بالاشتراك مع مكافحة المخدرات بمحافظة غزة من تحديد هوية الأشخاص المشتبه بهم، والتي أفضت إلى إلقاء القبض على 5 مشتبهين متورطين في القضية.

وبيّن أنه تم ضبط مبلغ مالي بقيمة 8050 شيكل، والتحفظ على 3 أجهزة خلوية استخدمت في عملية التهريب، لافتاً إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشدد  القدرة على إصرار ومضي شرطة مكافحة المخدرات في ملاحقة وضبط عمليات التهريب إلى قطاع غزة، والوقوف سداً منيعاً ضد كل من يحاول الإتجار أو الترويج بالمواد المخدرة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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