زوجة الشهيد "عدنان" للمقاومة بغزة: أثلجتم صدورنا

قالت زوجة الشهيد الشيخ خضر عدنان: "سلام من الله عليك يا غزة .. كم وددت أن أطأ ترابك وأقبل رؤوس أمهات وأباء وأبناء كل من فقد الأهل والأحبة".

وأضافت في كلمة لها خلال مهرجان تأبين شهداء معركة "ثأر الأحرار" في ساحة الكتيبة بغزة: "أقول لكل من استشهد في هذه المعركة، لزوجي الشيخ خضر عدنان، وأخي وقائدي أبو أنس، وطارق، وأبو هادي والثلة المؤمنة أبلغوا رسول الله منا السلام، قولوا له إنا باقون على العهد".

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وفي رسالتها لمجاهدي سرايا القدس قالت: "لقد أثلجتم صدورنا وأطفأتم جزءًا من لهيب النار التي تشتغل في صدورنا".

وأوضحت أن الشيخ خضر عدنان كان يحلم دائما بأن تكون الضفة سنداً لغزة، قائلة: "واسأل الله أن يكون ذلك قريباً وأن نرى ذلك قريبا في تلامذة الشيخ خضر والشقاقي وأبا طارق".

وتابعت: "عذراً أقصانا إن لم نستطع اليوم نصرتك فأسأله تعالى أن يجعل من سرايانا ومن المؤمنين الصادقين من يحررك قريباً".

المصدر / فلسطين أون لاين