البردويل: مقاومتنا كرست معادلة الردع

نظمت حركة الجهاد الاسلامي فعاليات المهرجان المركزي "ثأر الأحرار" في قطاع غزة وجنين ولبنان وسورية تأبينا لشهداء العدوان الأخير على غزة.

وفي غزة توافد عشرات الآلاف إلى ساحة الكتيبة بمدينة غزة للمشاركة الفاعلة في تأبين الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه الأخير على قطاع غزة.

وتقدم الحضور وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وقادة الفصائل الفلسطينية وعوائل الشهداء الذين ارتقوا في معركة ثأر الأحرار.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" د. صلاح البردويل في كلمة القوى الوطنية والإسلامية بمهرجان "ثأر الأحرار" في ساحة الكتيبة بغزة: خاضت سرايا القدس معركة ثأر الاحرار وحولها فصائل المقاومة تقدمت واستطاعت أن تفرض على العدو معادلة الردع مرة أخرى".

وأضاف: "جاء العدو في هذه المعركة ليردع المقاومة، فقامت سرايا بتلقينه درسا أن المقاومة هي التي تردعه، وأعادت لشعبنا وكرست معادلة الردع التي فرضتها كل فصائل المقاومة في المعارك السابقة"

وتابع البردويل: "نوجه التحية لأرواح الشهداء ولأبطال معركة "ثأر الأحرار" مجاهدي الغرفة المشتركة ومقاتلي سرايا القدس الذين لقنوا العدو الصهيوني درسًا أن القوة في الثبات والصبر ووحدة الموقف".

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي فقد الردع بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية في معركتي "سيف القدس" و"ثأر الأحرار"، والدليل الاستنفار الأمني الكبير لتأمين مسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس المحتلة.

وأشار البردويل إلى أن المقاومة الفلسطينية أعادت الاعتبار للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة المنتصرة وفرضت معادلة الردع على الاحتلال وجيشه المهزوم، قائلا: "العدو الصهيوني ومن يتعاونون معه لن يستطيعوا أن يهزموا الشعب الفلسطيني ومقاومته الموحّدة في الغرفة المشتركة".

المصدر / فلسطين أون لاين