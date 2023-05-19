ماركينيوس يجدد عقده مع سان جرمان حتى 2028

أعلن نادي باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة تمديد عقد قائده قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس حتى عام 2028.

قال النادي في بيان "يسر باريس سان جرمان أن يعلن أنه توصل إلى اتفاق مع ماركينيوس لتمديد عقده. سيواصل المدافع البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا والفريق الازرق والاحمر مغامرتهما معًا حتى 30 حزيران/يونيو 2028".

وصل البرازيلي الى العاصمة الفرنسية عام 2013 في سن الـ19 قادمًا من روما الايطالي.

قال القطري ناصر الخليفي رئيس النادي "أتذكره عندما انضم للنادي وهو في التاسعة عشرة من عمره. منذ اليوم الأول أظهر تفانيًا كبيرًا وروحًا للفوز وكان دائمًا يناضل من أجل قميص باريس سان جرمان".

من جهته كشف ماركينيوس "أنا سعيد جدًا للإعلان عن تمديد العقد، لكنني أيضًا فخور جدًا. إنها لحظة مميزة جدًا بالنسبة لي. أنا مقتنع بأننا سنواصل تحقيق أشياء جميلة معًا في السنوات القادمة".

حقق ماركينيوس لقب الدوري 7 مرات مع الفريق الباريسي وبات قريبًا من الثامن مع ابتعاد سان جرمان بفارق ست نقاط عن لنس قبل ثلاث مراحل من النهاية.

كما توج بلقب الكأس المحلية ست مرات، وحل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا عام 2020 خلف بايرن ميونيخ الالماني.

المصدر / فلسطين اونلاين