فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

لجنة دعم الصحفيين: اعتداء الاحتلال على الصحفيين يهدف لحجب الحقيقة

إصابة جندي وثلاثة مستوطنين خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه على أبواب الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

مخابرات السلطة تصادر أثواب قماش أخضر في "عملية أمنية"!

"بلطجة" المستوطنين في "مسيرة الأعلام" تغضب الفلسطينيين

"تجمع الصحفيات" يطالب بتشكيل لجنة مهنية لفحص العضويات في نقابة الصحفيين

استطلاع رأي: حظوظ نتنياهو تتراجع بالكنيست بعد عدوانه على غزة

نشطاء: قانون منع رفع العلم لن يردع فلسطينيي الداخل عن مواصلة نضالهم

"الشباب والثقافة" تُطلق المسابقة السنوية لأفضل مركز ثقافي بغزة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

19 مايو 2023 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
...

 اندلعت مواجهات بعد ظهر اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان ورفضاً لمسيرة أعلام الاحتلال في القدس المحتلة.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا، بعد أن أقام عشرات المواطنين خطبة وصلاة الجمعة على مشارف الجبل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مواطنين نتيجة استنشاق الغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت جمعية الإغاثة الطبية أن طواقمها تعاملت مع 12 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت دجن.

وامتدت المواجهات إلى قرية قريوت جنوب نابلس، حيث هاجم عشرات المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال، ما أدى لاندلاع مواجهات بعد تصدي الشبان لهم.

 وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

 وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المنددة بالاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.
 
 وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين خلال قمع مسيره كفر قدوم.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة المحتلة والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الاحتلال #الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة