إصابة جندي وثلاثة مستوطنين خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه على أبواب الأقصى

اندلعت مواجهات بعد اقتحام مئات المستوطنين، ظهر اليوم الجمعة، البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب عدد من المواطنين عقب اندلاع مواجهات بين جيش الاحتلال والمستوطنين من جهة والمصلين في المسجد الأقصى المبارك من جهة أخرى.

وأفادت مصادر مقدسية إصابة عدد من المواطنين عقب اعتداء قوات الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب أحد جنود الاحتلال خلال المواجهات مع المصلين على أبواب المسجد الأقصى، كما أصيب ثلاثة مستوطنين بالحجارة خلال المواجهات في محيط المسجد الأقصى.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين قُبيل صلاة الجمعة، منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

واقتحم المستوطنون مقبرة باب الرحمة، وحطموا مركبات فلسطينية قرب باب الأسباط وحطموا زجاج السيارات، وسط حالة من الانفلات التام بتأمين من قوات الاحتلال، التي شاركت المستوطنين في اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وسط إطلاق قنابل الغاز السام.

وتجمع مئات مستوطنين تجمعوا في طريق باب الساهرة وحطة وأدّوا رقصات استفزازية رافعين علم الاحتلال، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين اعتدوا عليهم بالضرب والشتم.

كما اقتحم المستوطنون محيط باب الأسباط، وحاولوا الاعتداء على المواطنين المتوجهين إلى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين، فيما تصدى المواطنين للمستوطنين وقاموا بطرده من أمام باب الأسباط

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً أثناء تواجده في المسجد الأقصى المبارك، ونقلته إلى مكان مجهول.

وعصر أمس الخميس، شارك آلاف المستوطنين ووزراء في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بـ "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس؛ احتفاءً باحتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967، تحت مُسمّى "توحيد القدس".

وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين المسيرة.



ودفعت سلطات الاحتلال بآلاف من عناصرها إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة.



وكانت حركة حماس دعت للمشاركة في حملة الفجر العظيم ومواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى المبارك تجديداً لبيعة الدفاع عنه وحمايته من الاحتلال.



كما دعت الحركة الجماهير لحشد كلّ الهمم والطاقات والعزائم في مواصلة الاعتكاف فيه، وتعزيز الحضور في باحاته.



وتأتي حملة “الفجر العظيم” لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال.