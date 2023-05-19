"الشباب والثقافة" تُطلق المسابقة السنوية لأفضل مركز ثقافي بغزة

غزة/ فلسطين:

أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة، أمس، النسخة التاسعة من مسابقتها السنوية "المركز الثقافي المثالي".

وتنفذ الهيئة المسابقة بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، ويتم من خلالها الاحتفاء بأفضل المراكز الثقافية عن نشاطها خلال العام الحالي.

وأوضح المدير العام للعمل الأهلي والآداب سامي أبو وطفة أن المسابقة تهدف إلى تحقيق التنمية الثقافية الوطنية في الجمعيات والمراكز الثقافية، والارتقاء بمستوى الأنشطة والفعاليات والبرامج الثقافية التي تقدمها، ورفع مستوى التنافس والإبداع فيما بينها، بما يسهم في إثراء الثقافة الفلسطينية وتعزيز الهوية الوطنية.

وأكد حرص الهيئة على استمرارية المسابقة سنويًّا للنهوض بالعمل الثقافي في قطاع غزة، وتشجيع الجمعيات والمراكز الثقافية لتقديم أفضل الخدمات الثقافية التي لديها لشرائح المجتمع كافة.

وبين أن تقييم الأنشطة الثقافية سيكون عن الفترة الممتدة بين الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وحتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن المشاركة في المسابقة والتنافس على جوائزها متاح أمام جميع الجمعيات والمراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة.

ودعا الراغبين بالمشاركة إلى تقديم تقارير مفصلة حول الأنشطة والبرامج الثقافية المنفذة موثقة بالصور، إضافة إلى تقاريرها الإدارية والمالية عن الفترة المحددة، لافتًا إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة سيكون يوم 9 نوفمبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين