الآلاف يؤدون "الفجر العظيم" بالمسجد الأقصى

أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت مصليات المسجد الأقصى، وخاصة مصلى باب الرحمة وجودًا كبيرًا للمصلين، الذين شدوا الرحال إليه من مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.

وواصل المئات من المصلين اعتكافهم في المسجد الأقصى عقب أداء صلاة الفجر، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن، والذي يتواصل حتى أداء صلاة الجمعة في المسجد.

وتأتي حشود المصلين، عقب ما تسمى بمسيرة الأعلام التهويدية الاستفزازية، التي نفذتها مجموعات المستوطنين في شوارع البلدة القديمة.

ونفذت سلطات الاحتلال إجراءات مشددة لحماية "مسيرة الأعلام" التي نظمتها مجموعات يمينية متطرفة في ذكرى احتلال شرقي القدس، وفق التقويم العبري.













المصدر / فلسطين أون لاين