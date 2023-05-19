إيقاف كلوب مدرب ليفربول وتغريمه بسبب تصريحات إعلامية

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس إنه أوقف يورجن كلوب مدرب ليفربول لمباراتين مع تغريمه 75 ألف جنيه إسترليني (95 ألف دولار) بسبب تصريحاته لوسائل إعلام عقب مباراة توتنهام هوتسبير في 30 أبريل نيسان.

وعقب فوز ليفربول 4-3 على ملعبه اتهم كلوب الحكم بول تيرني بأنه يحمل "ضغينة" ضد ليفربول.

وراجعت لجنة الحكام التسجيل الصوتي لتيرني مع مدرب ليفربول وقالت إنه تصرف بطريقة احترافية طوال الوقت.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن الإيقاف سيسري فورا في المباراة الأولى على كلوب بينما سيتم إرجاء تنفيذ العقوبة في المباراة الثانية حتى موسم 2023-2024 شريطة ألا يرتكب أي مخالفات أخرى خلال هذه الفترة.

وسيغيب المدرب الألماني عن قيادة فريقه عندما يستضيف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري برصيد 65 نقطة من 36 مباراة ويتقدم بسبع نقاط على برايتون آند هوف ألبيون السادس الذي خاض 34 مباراة.

المصدر / رويترز