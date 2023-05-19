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روبوت الدردشة ChatGPT قريبا على نظام تشغيل أبل

19 مايو 2023 . الساعة 06:23 بتوقيت القدس
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روبوت الدردشة ChatGPT قريبا على نظام تشغيل أبل

ذكرت شركة (أوبن إيه.آي) المطورة لبرنامج الدردشة (تشات جي.بي.تي) إنها ستتيحه على نظام التشغيل (آي.أو.إس) التابع لأبل.

وقالت الشركة إن تطبيق (تشات جي.بي.تي) سيكون مجانيا وسوف يقوم بمزامنة تاريخ الدردشة والبحث عبر الأجهزة.

وأضافت الشركة "يمكن لمشتركي تشات جي.بي.تي بلس دون سواهم التمتع بإمكانات جي.بي.تي-4 والحصول على الميزات الجديدة مبكرا وعلى استجابة أسرع (لطلباتهم)، كل ذلك على آي.أو.إس".

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و"جي.بي.تي-4" هو نموذج ذكاء صناعي قوي يعتمد على نسخة أحدث من التكنولوجيا التي يقوم عليها روبوت الدردشة الذائع الصيت "تشات جي.بي.تي".

وكانت (أوبن إيه.آي) أطلقت في فبراير خطة اشتراك تجريبية لروبوت الدردشة الشهير الذي يعمل بالذكاء الصناعي، تحت مسمى (تشات جي.بي.تي بلس)، مقابل 20 دولارا شهريا.

وقالت الشركة إنها ستبدأ في طرح التطبيق على نظام (آي.أو.إس) في الولايات المتحدة وستتوسع إلى دول أخرى في الأسابيع المقبلة.

ولدى طرحه أواخر العام الماضي، أطلق (تشات جي.بي.تي) شرارة سباق للسيطرة على مجال تكنولوجيا الذكاء الصناعي، ودفعت شركات عملاقة من ألفابت إلى ميتا للترويج لمنتجاتها في هذا المجال.

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