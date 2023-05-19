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نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة

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نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة

19 مايو 2023 . الساعة 05:59 بتوقيت القدس
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نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة

أعلن نجم التنس العالمي رافاييل نادال أمس الخميس إلغاء مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة.

وقال اللاعب الإسباني صاحب الأرقام القياسية من البطولات في مؤتمر صحفي في أكاديمية التنس التابعة له في جزيرة مايوركا الإسبانية إنه لن يتمكن من المشاركة في البطولة على الملاعب الرملية الكلاسيكية في استاد رولان جاروس بسبب الإصابة وذلك لأول مرة منذ بدء مشاركته فيها عام 2005.

وأضاف نادال (36 عاما) أنه لن يتمكن من اللعب خلال الشهور المقبلة، ما يعني أن اللاعب الذي ظل المصنف الأول رقم واحد في اللعبة على مدار سنوات لن يتمكن من المشاركة في بطولة ويمبلدون أيضا.

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