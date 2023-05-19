هيونداي وكيا تدفعان 200 مليون دولار لتسوية قضية سرقة سيارات من إنتاجهما بأمريكا

وافقت هيونداي موتور وكيا كورب على تسوية قيمتها 200 مليون دولار لدعوى جماعية من المستهلكين بسبب سرقة سيارات من إنتاج الشركتين الكوريتين، وذلك وفقا لما أعلنه محامو أصحاب السيارات والشركتان يوم الخميس.

وقالت الشركتان في فبراير شباط إنهما ستقدمان تحديثا للبرمجيات لما يصل إلى 8.3 مليون سيارة في الولايات المتحدة غير مزودة بنظام (منع تشغيل المحرك) وذلك بهدف المساعدة في تقليل السرقات المتزايدة للسيارات باستخدام طريقة انتشرت عبر تطبيق تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

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وقال محامو أصحاب السيارات إن التسوية تشمل نحو تسعة ملايين متضرر وتتضمن ما يصل إلى 145 مليون دولار للتعويض عن الخسائر المباشرة للملاك الذين سُرقت سياراتهم.

وقالت هيونداي وكيا إنهما ستعوضان الملاك "الذين سُرقت سياراتهم أو تعرضت للضرر بالإضافة إلى مدفوعات لرد مستقطعات التأمين وزيادة أقساطه والخسائر الأخرى المتعلقة بالسرقة".

وبالنسبة للمستهلكين الذين لا يمكن لسياراتهم استيعاب التحديثات البرمجية الأمنية فستقدم الشركتان ما يصل إلى 300 دولار لشراء أقفال لعجلة القيادة وأدوات أخرى لمنع السرقة.

وقالت الجهات التنظيمية في فبراير شباط إن المقاطع المصورة على تيك توك التي تظهر طريقة سرقة السيارات التي لا تعمل بزر تشغيل وغير المزودة بنظام منع تشغيل المحرك أدت إلى 14 حادث تصادم على الأقل وثماني حالات وفاة في الولايات المتحدة.

وتغطي التسوية ملاك سيارات هيونداي وكيا المنتَجة بين عامي 2011 و2022 التي تعمل بمفتاح التشغيل المصنوع من الصلب.

وتتضمن التسوية مدفوعات للخسارة الكاملة للسيارة بما يصل إلى 6125 دولارا ومقابل تعرض السيارات والممتلكات الشخصية لأضرار بما يصل إلى 3375 دولارا ومصروفات مرتبطة بالتأمين.

المصدر / رويترز