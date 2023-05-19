اكتشاف كوكب بحجم الأرض مغطى على الأرجح بالبراكين

اكتشف علماء الفلك كوكباً بحجم الأرض خارج النظام الشمسي، وسُمي LP 791-18 d ومن المحتمل أن يكون مغطى بالبراكين.

هذه البراكين تشبه تلك التي تم اكتشافها على قمر المشتري Io وهو أكثر الأماكن نشاطًا بركانيًا في نظامنا الشمسي.

استخدم علماء الفلك بيانات من قمر ناسا الخاص بمسح الكواكب العابرة وتلسكوب سبيتزر الفضائي وبعض التلسكوبات الأرضية الأخرى. وذلك وفقًا لتقرير في سي إن إن.

وقالت ناسا على موقعها على الإنترنت إن ملاحظات سبيتزر للنظام كانت من بين آخر قمر صناعي تم مسحه قبل إيقاف تشغيله في يناير 2020.

يقع كوكب LP 791-18 d على بعد حوالي 90 سنة ضوئية وهي المسافة التي يقطعها الضوء في عام (9.5 تريليون كيلومتر)، من الأرض في كوكبة الحفرة وتدور حول نجم قزم أحمر.

وقالت الدراسة إن كوكبين آخرين يدوران أيضًا حول النجم، بما في ذلك LP 791-18 b والذي يقدر أنه أكبر بنسبة 20 في المائة من كوكب الأرض.

بسبب القرب من هذه النجوم، يتغير مسار مدار الكوكب D، ليصبح أكثر بيضاوية. تتسبب الثورات الإهليلجية في تسخين باطن الكوكب، مما يؤدي إلى النشاط البركاني.

قال إيان كروسفيلد، أستاذ علم الفلك بجامعة كانساس، أحد مؤلفي البحث "لا يوجد حتى الآن أي دليل رصد مباشر على النشاط البركاني للكواكب الخارجية، لكن هذا الكوكب مرشح محتمل بشكل خاص".

لا يدور كوكب LP 791-18 d، حيث يكون أحد الجانبين دائمًا في ضوء النهار والآخر في الظلام. وجدير بالذكر أنه في نظامنا الشمسي، الأرض والزهرة هما الكواكب النشطة بركانياً.