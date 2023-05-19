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إشبيلية يتجاوز يوفنتوس بصعوبة ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

19 مايو 2023 . الساعة 00:45 بتوقيت القدس
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إشبيلية يتجاوز يوفنتوس بصعوبة ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

تأهل إشبيلية اليوم الخميس إلى نهائي الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" عقب فوزه على يوفنتوس 2-1 (بعد التمديد) في إياب نصف النهائي.

وافتتح دوشان فلاهوفيتش التسجيل لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 65 ثم أدرك سوسو التعادل للفريق الأندلسي في الدقيقة 71 لتمر المباراة إلى الوقتين الإضافيين نظراً لانتهاء مواجهة الذهاب في تورينو بذات النتيجة (1-1).

ومع بداية الحصة الإضافية الأولى، تمكن إيريك لاميلا (95) من إسعاد جماهير استاد رامون سانشيز بيزخوان بتسجيله هدف عبور إشبيلية إلى النهائي.

وضرب رفاق الحارس المتألق ياسين بونو موعداً مع روما في المشهد الختامي للبطولة.

وتقام المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي في بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست يوم 31 مايو.

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