البردويل: المقاومة لم تتخلى عن سلاحها وشعبنا لم يتراجع عن حقه

قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الذي اعتقد أن العدو الصهيوني بمسيرته القارونية اليوم قد انتصر، وأن شعبنا ومقاومتنا عجزوا عن كبح جماحه أو الحد من غروره وعربدته قصير نظر، أو قصير نفس، أو محبط ضعيف، أو جاهل بالتاريخ ومآلات الأمور.

وأضاف البردويل في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ولكن ليعلم الجميع أن حساب الربح والخسارة أعمق بكثير مما يظنون والعاقبة للأقدر على الثبات.

وأكد البردويل أن شعبنا لم يتراجع عن حقه ولم يستسلم، ولا المقاومة تخلت عن سلاحها ولا توقفت، ولا الاحتلال ارتاح من رعبه ولا استقر بعد غدره.

وختم تغريدته بقوله: " وما بين الكر والفر يتحرك مؤشر التاريخ نحو انتصار الحق ودحر الباطل".