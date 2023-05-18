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20 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

18 مايو 2023 . الساعة 23:22 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 20 عملاً مقاوماً.

وسجل مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، إلى جانب إلقاء زجاجة حارقة و3 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 11 نقطة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في حي الشيخ جراح ومخيم شعفاط والبلدة القديمة، وتصدى المواطنون للمستوطنين وألقوا المفرقعات والزجاجات الحارقة.

وشهدت مدينة جنين عمليتي إطلاق نار في مخيم جنين ومستوطنة دوتان، فيما اندلعت مواجهات في فقوعة.

 واندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من البلدة القديمة وسبسطية بنابلس، ومخيم عايدة ببيت لحم، وبين أمر ومخيم العروب بالخليل.

وتصدى المواطنون للمستوطنين وحطموا مركباتهم في عزون بقلقيلية، فيما أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال بالبلدة القديمة في مدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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