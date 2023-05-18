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"نتنياهو" يزعم: وجهنا ضربات قوية لغزة

18 مايو 2023 . الساعة 22:53 بتوقيت القدس
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زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال وجه ضربات قوية لغزة.

وقال نتنياهو، اليوم الخميس، "وجهنا ضربات فادحة لغزة، وأعتقد أن الرسالة لم تصلهم فحسب، بل وصلت أيضًا لجهات أخرى في المنطقة، بعدما شهدوا قدراتنا".

وأضاف "أعداؤنا، إيران وأذرعها يريدون تدميرنا، لو كانت هناك حاجة لتجديد عملية الردع، فسنقوم بذلك، لقد قمنا بتغيير المعادلة".

وادعى نتنياهو أنه رغم التهديدات وبسببها، أصدر توجيها بإقامة "مسيرة الأعلام" الاستيطانية بمشاركة الآلاف وفق مسارها المخطط له.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على قطاع غزة في التاسع من الشهر الجاري، استمرت خمسة أيام، وأدت لارتقاء 33 شهيداً، وأكثر من 100 مصاب، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية، من خلال غرفة العمليات المشتركة، المئات من الصواريخ تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية، خلال عملية أطلقت عليها "ثأر الاحرار".

المصدر / فلسطين أون لاين
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