فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كاتب يدعو لتكثيف العمل في القدس للتصدي لمخططات الاحتلال

الاحتلال يفرج عن أسير من قطاع غزة قضى 20 عاماً في الأسر

ناصر الدين يدعو السلطة لوقف ملاحقة طلبة جامعات الضفة

التجمع الإعلامي الفلسطيني: ماضون في نضالنا لانتزاع حقنا بنقابة مهنية

انطلاق "مسيرة الأعلام" الاحتلالية في القدس.. ومواجهات بين المقدسيين والمستوطنين

صحفيو القدس يدعون لوقف انتخابات النقابة والشروع في حوار لإصلاحها

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرقي غزة رفضا لمسيرة الأعلام الاحتلالية

الاحتلال يعتقل شابا بزعم محاولته استهداف مسيرة الأعلام بعملية فدائية

سيرا على الأقدام.. ناشط أيرلندي يواصل رحلته من أوروبا إلى فلسطين

تظاهرات في المخيمات الفلسطينية بالأردن رفضا لمسيرة الأعلام الاحتلالية

كاتب يدعو لتكثيف العمل في القدس للتصدي لمخططات الاحتلال

18 مايو 2023 . الساعة 22:22 بتوقيت القدس
...

دعا الكاتب والمحلل السياسي سري سمور إلى تكثيف العمل الإعلامي والفصائلي في القدس ومحيطها والتركيز على هذه المعركة؛ للتصدي لمخططات الاحتلال في معركته على المسجد الأقصى.

ولفت سمور إلى أن الأقصى في خطر وما يحدث في المسجد اليوم هو تقسيم زماني ومكاني بشكل فعلي، والاحتلال حقق انتصارا آنيا في تمرير مسيرة الأعلام، مبينا أن الاحتلال ومنذ عام 1947 يركز معركته على المسجد الأقصى.

وأكد على أن معركتنا كشعب فلسطيني مع منظومة الاحتلال بشكل كامل لا مع أشخاص مثل بن غفير أو غيره، ويحاول الاحتلال تمرير أن المعركة مع أشخاص.

وأوضح أن تأمين قوات الاحتلال مسيرة الأعلام بآلاف عناصر الأمن والعسكريين رسالة من الاحتلال على أنها دولة قائمة على القوة وعلى تكثيف القوة لإنجاز أي حدث.

وفي السياق ذاته، قال سمور إن الأمة الإسلامية والعربية تركت أهل فلسطين من المقدسيين وأهالي فلسطين المحتلة عام 1948م يذودون عن المسجد الأقصى ومدينة القدس في وجه دولة الاحتلال ومستوطنيه.

وأشار سمور إلى أن التعويل على غزة ومقاومته يدل على مكانة غزة التي أخذت رأس الحربة في الدفاع عن قضية فلسطين ومقدساتها، لكن إمكاناتها محدودة وقد خرجت من مواجهة قريبة مع الاحتلال.

واعتدى مستوطنون، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدد من المواطنين المقدسيين، في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وانطلقت "مسيرة الأعلام" التهويدية، في مدينة القدس بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتأمينها، وإغلاق المداخل المؤدية لباب العامود بمدينة القدس، واستدعاء سيارة المياه العادمة إلى محيط المنطقة

وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين المسيرة.

ودفعت سلطات الاحتلال بالمئات من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة.

وشارك في المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الصهيوني الإرهابي (يولي إدلشتاين).

المصدر / حرية نيوز
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المسجد الأقصى #القدس #الفصائل الفلسطينية #فصائل المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة