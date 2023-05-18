إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرقي غزة رفضا لمسيرة الأعلام الاحتلالية

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق بغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس تجاه مسيرة جماهيرية شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إن أكثر من خمس إصابات وصلت مستشفيات غزة، نتيجة إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين، موضحة أن ثلاثة منهم أصيبوا في القدم والوجه واليد.

وأطلقت قوات الاحتلال وابل من الرصاص الحي والرصاص المطاط وقنابل الغاز تجاه آلاف المتظاهرين قرب مخيم ملكة شرق غزة، الذين احتشدوا للاحتجاج على مسيرة الأعلام الاحتلالية في مدينة القدس.

ووثقت الكاميرات إلقاء طائرات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة شرق غزة.

وانطلقت مساء اليوم "مسيرة الأعلام" الاحتلالية من حي "باب العامود" باتجاه "حي المغاربة" في مدينة القدس المحتلة وسط توتر وإجراءات أمنية مشددة.

المصدر / فلسطين أون لاين