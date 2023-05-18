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الاحتلال يعتقل شابا بزعم محاولته استهداف مسيرة الأعلام بعملية فدائية

18 مايو 2023 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابا بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في مدينة القدس.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن بيان لشرطة الاحتلال، أن جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك) وقوات حرس الحدود، اعتقلت شابا من منطقة رام الله، وزعمت أنه ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأضافت أن عملية الاعتقال نفذت صباح اليوم، وأن المعتقل يبلغ من العمر 29 عاما، وادعت أنه "كان يخطط لتنفيذ عملية إطلاق نار تستهدف ‘مسيرة الأعلام‘ في القدس".

وذكر موقع "واينت" العبري، أن عملية الاعتقال نفذت خلال وصول الشاب لإبرام صفقة لتسلم سلاح كان يعتزم استخدامه في العملية المزعومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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