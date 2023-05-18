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تظاهرات في المخيمات الفلسطينية بالأردن رفضا لمسيرة الأعلام الاحتلالية

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بالصور تظاهرات في المخيمات الفلسطينية بالأردن رفضا لمسيرة الأعلام الاحتلالية

18 مايو 2023 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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شهدت المخيمات الفلسطينية في الأردن اليوم الخميس تظاهرات دعماً لمدينة للقدس المحتلة، ونصرةً للمسجد الأقصى، واستنكاراً لـ"مسيرة الأعلام" الاحتلالية التي تنظمها الجماعات الاستيطانية المتطرفة في القدس.

وشارك المئات من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات بالأردن بدعوة من اللجان الشعبية داخل المخيمات، برفع الأعلام الفلسطينية على المحال التجارية وأزقة المخيمات، وفوق أسطح المباني، تخلل ذلك اعتصامات دعت لحماية المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات الاحتلال، والتصدي بقوة لاستفزازات المستوطنين في القدس.

ونظم المئات من اللاجئين في مخيم البقعة (أكبر مخيّم في الأردن)، وقفة تضامنية أمام مسجد القدس بالمخيم أعربوا من خلاله عن استنكارهم لتنفيذ "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في شوارع القدس.

وانطلقت بعد عصر اليوم الخميس "مسيرة الأعلام" الاحتلالية من "باب العامود" باتجاه "باب المغاربة" في مدينة القدس المحتلة وسط توتر وإجراءات أمنية مشددة.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن إجراءات أمنية وعسكرية لحماية "مسيرة الأعلام" التي تنظمها مجموعات يمينية متطرفة في ذكرى احتلال شرقي مدينة القدس، وفق التقويم العبري.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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