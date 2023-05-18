مسيرة حاشدة شرق غزة رفضًا لمسيرة الأعلام الاستيطانية بالقدس

انطلقت عصر اليوم الخميس مسيرة جماهيرية شرقي مدينة غزة للاحتجاج على مسيرة الأعلام الاحتلالية التي تنظمها جماعات استيطانية متطرفة في مدينة القدس المحتلة بعد عصر اليوم في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد المئات من المواطنين إلى مخيم ملكة شرق غزة بينهم الشباب الثائر وهم يرفعون أعلاف فلسطين، تلبية لدعوة الفصائل الفلسطينية للمشاركة في فعاليات "#ارفع_علمك"، للتعبير عن رفض مسيرة الأعلام الاحتلالية في القدس.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بمسيرة الأعلام الاحتلالية وعدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على المقدسيين وحراس المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس وداخل ساحات المسجد المبارك.

وأشعل الشباب الثائر الإطارات المطاطية قرب السياج الفاصل شرق غزة، فيما تقدمت أليات الاحتلال العسكرية باتجاه السياج.

فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، مما أدى لإصابة العديد منهم بالإختناق.









المصدر / فلسطين أون لاين