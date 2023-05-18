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بالصور مسيرات حاشدة شرق غزة رفضًا لمسيرة الأعلام الاستيطانية بالقدس

18 مايو 2023 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
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مسيرة جماهيرية شرق غزة احتجاجاً على مسيرة الأعلام الاحتلالية في القدس المحتلة

انطلقت عصر اليوم الخميس مسيرة جماهيرية شرقي مدينة غزة للاحتجاج على مسيرة الأعلام الاحتلالية التي تنظمها جماعات استيطانية متطرفة في مدينة القدس المحتلة بعد عصر اليوم في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد المئات من المواطنين إلى مخيم ملكة شرق غزة بينهم الشباب الثائر وهم يرفعون أعلاف فلسطين.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بمسيرة الأعلام الاحتلالية وعدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على المقدسيين وحراس المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس وداخل ساحات المسجد المبارك.

وأشعل الشباب الثائر الإطارات المطاطية قرب السياج الفاصل شرق غزة، فيما تقدمت أليات الاحتلال العسكرية باتجاه السياج.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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