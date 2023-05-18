لتأمين مسيرات المستوطنين.. قوات الاحتلال تعزل محيط الأقصى وتعتدي على المقدسيين

اعتدى مستوطنون وقوات الاحتلال على حراس المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات في البلدة القديمة بالقدس، التي تشهد توترات خطيرة جراء مسيرة الأعلام الاستيطانية التي تتجه نحو حائط البراق.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في المسجد الأقصى، واعتدت على حراسه، كما انتشرت في محيط المسجد وبالبلدة القديمة.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال تعمل على عزل المسجد الأقصى عن محيطه بالسواتر الحديدية، وتعتدي على المقدسيين من المرابطين والمرابطات، وتمنعهم من الاقتراب من الأقصى وساحاته.

ووفق شهود عيان، فقد اعتدت قوات الاحتلال على المرابطة المقدسية فاطمة خضر عقب إجبارها على الخروج من أمام باب العامود في القدس، كما اعتدى مستوطنون برفقة جنود الاحتلال على الشبان المقدسيين في البلدة القديمة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن الاحتلال اعتقل حراس الأقصى محمد طيبة، بعد الاعتداء عليه داخل المسجد، وذلك بذريعة تأمين اقتحامات المستوطنين المشاركين في "مسيرة الأعلام" التي ما زالت مستمرة حتى الآن، مضيفة أن أفراد الشرطة قاموا بتصوير المرابطين المتواجدين داخل المسجد.

وبحسب شهود العيان، تتجه مجموعات المستوطنين من حي رأس العامود إلى محيط باب العامود للمشاركة في مسيرة الأعلام الاحتلالية.

وتتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محيط المسجد الأقصى، في ظل دعوات وطنية ومقدسية لأوسع زحف فلسطيني للرباط في المسجد المبارك للتصدي لاعتداءات المستوطنين والدفاع عنه.











المصدر / فلسطين أون لاين