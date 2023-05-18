فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لتأمين مسيرات المستوطنين.. قوات الاحتلال تعزل محيط الأقصى وتعتدي على المقدسيين

"مسيرة الأعلام".. مظاهر عربدة واستفزاز كسرتها المقاومة بـ"سيف القدس"

التشريعي يستهجن تشكيل صداقة برلمانية مغربية- إسرائيلية

العضايلة: التصعيد في "الأقصى" افتتاح لحرب دينية

ماذا تعرف عن "خطر" يكمن في مستحضرات التجميل!

الأونروا تُقرر إلغاء الاختبارات النهائية لصفوف الأول حتى الرابع

السنديانة.. قرية السنديان والبلوط

طلبة الكتلة: نتعرض لتهديدات بإطلاق النار والقتل من السلطة وشبيبتها الفتحاوية

دعوات للحشد في "الأقصى" والاشتباك بالضفة لإفشال "مسيرة الأعلام"

حماس: السماح بعودة المستوطنين لـ"حومش" سيقابل بمزيد من المقاومة

بالفيديو والصور لتأمين مسيرات المستوطنين.. قوات الاحتلال تعزل محيط الأقصى وتعتدي على المقدسيين

18 مايو 2023 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
...
جانب من اعتداء المستوطنين على شاب مقدسي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة اليوم الخميس

اعتدى مستوطنون وقوات الاحتلال على حراس المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات في البلدة القديمة بالقدس، التي تشهد توترات خطيرة جراء مسيرة الأعلام الاستيطانية التي تتجه نحو حائط البراق.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في المسجد الأقصى، واعتدت على حراسه، كما انتشرت في محيط المسجد وبالبلدة القديمة.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال تعمل على عزل المسجد الأقصى عن محيطه بالسواتر الحديدية، وتعتدي على المقدسيين من المرابطين والمرابطات، وتمنعهم من الاقتراب من الأقصى وساحاته.

ووفق شهود عيان، فقد اعتدت قوات الاحتلال على المرابطة المقدسية فاطمة خضر عقب إجبارها على الخروج  من أمام باب العامود في القدس، كما اعتدى مستوطنون برفقة جنود الاحتلال على الشبان المقدسيين في البلدة القديمة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن الاحتلال اعتقل حراس الأقصى محمد طيبة، بعد الاعتداء عليه داخل المسجد، وذلك بذريعة تأمين اقتحامات المستوطنين المشاركين في "مسيرة الأعلام" التي ما زالت مستمرة حتى الآن، مضيفة أن أفراد الشرطة قاموا بتصوير المرابطين المتواجدين داخل المسجد.

وبحسب شهود العيان، تتجه مجموعات المستوطنين من حي رأس العامود إلى محيط باب العامود للمشاركة في مسيرة الأعلام الاحتلالية.

وتتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محيط المسجد الأقصى، في ظل دعوات وطنية ومقدسية لأوسع زحف فلسطيني للرباط في المسجد المبارك للتصدي لاعتداءات المستوطنين والدفاع عنه.

4444444.jpg
44444.jpg
4444.jpg
444.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المسجد الأقصى #القدس #الاحتلال #حائط البراق #باب العامود #مسيرة الأعلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر