"المقاومة الشعبية" تدعو لأوسع مشاركة شعبية لحماية "الأقصى"

دعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين لأوسع مشاركة شعبية في الضفة وغزة والقدس لحماية المسجد المبارك والخروج لإعلان أحقية شعبنا في المدينة المقدسة وحمل الأعلام الفلسطينية في كل مكان.

وحيت حركة المقاومة الشعبية في بيان لها، اليوم الخميس، أبناء شعبنا الصامدين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، الذين يتصدون لآلة الحرب بصدور عارية، في ظل صمت عربي ودولي مريب.

وأكدت أن محاولة المتطرفين الصهاينة لتدنيس المسجد الأقصى بدعم من جنود الاحتلال، هي محاولة يائسة لاستفزاز شعبنا الفلسطيني ومقاومته.

وشددت على أن القدس ستظل للعرب والمسلمين، لا مكان للإرهابيين الصهاينة فيها، وهي حق لشعبنا ولا مكان لشرذمة الأرض عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين