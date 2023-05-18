مشروع إضاءة لأحد ملاعب مدينة غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف مصطفي قزعاط عضو المجلس البلدي في بلدية غزة النقاب عن حصول البلدية على موافقة لمشروع لإنارة ملعب الزيتون البلدي، بقيمة إجمالية بلغت 50 ألف دولار.

وقال قزعاط: إنّ المشروع الجديد سيعطي المجال أمام أكبر عدد من الأندية والرياضيين للاستفادة من خدمات الملعب، الذي تم إنشاؤه العام الماضي، بمبلغ قارب النصف مليون دولار.

وأشار قزعاط، إلى أنّ ملعب الزيتون كان حلمًا وأصبح حقيقة، واستفادت منه أندية حي الزيتون ومؤسساته، والعديد من أندية مدينة غزة، بالإضافة لإقامة أكاديمية تضمُّ أكثر من 100 ناشئ، موضحًا أنّ سكان حي الزيتون البالغ عددهم حوالي 180 ألف نسمة استفادوا من مشروع الملعب، والحديقة.

وأكد قزعاط، قرب البدء بإنشاء مبنى "سبارك" وهو مشروع ريادي في المجال التعليمي الثقافي الإلكتروني بتكلفة تبلغ حوالي 270 ألف دولار، متمنيًا إقامة المزيد من المُنشآت خلال الفترة القادمة، مقدمًا شكره لبلدية غزة على دعمها الدائم لمثل هكذا مشاريع.