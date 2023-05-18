رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 5/2023 وموعد صرفها

غزة/ محمد زقوت

يزداد البحث في هذه الفترة من قبل العديد من المواطنين في محركات البحث، عن رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لـ شهر مايو/ أيار 2023 وموعد صرفها.

والذي يتيح للمواطنين المستفيدين من هذه المساعدة والممنوحة من قبل اللجنة القطرية معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة القطرية بقيمتها وموعد صرفها وكذلك المراكز المتاحة لصرفها.

وتشرف على توزيع هذه المنحة الأمم المتحدة في قطاع غزة، من خلال إتاحة العديد من المراكز والمحال التجارية والمولات في العديد من مناطق قطاع غزة، والتي يمكن للمواطن المستفيد الحصول عليها واستلامها منها.

وتُقدّم اللجنة القطرية مع صندوق قطر للتنمية هذه المنحة لأكثر من 100 ألف معيل في قطاع غزة بإشراف الأمم المتحدة، في إطار مساعدة العائلات المستورة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 17 عامًا.

وقد أعلنت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت عن تجديد المنحة القطرية بداية عام 2023، بنفس الآلية المتبعة سابقًا.

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موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 5/2023

كعادتها تُعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عن موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 5/2023 للمستفيدين بالقطاع، خلال الأيام القادمة، ويتوافق موعد صرف المنحة من تاريخ 20 إلى 25 من كل شهر، ويرافق هذا الموعد، موعد تفعيل رابط المنحة القطرية.

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر مايو/ أيار 2023

كعادتها تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية بغزة صفحة الاستعلام الحكومي على موقع وزارة التكنولوجيا والاتصالات كـ رابط فحص المنحة القطرية في كل شهر منذ بدأ توزيع هذه المنحة.

بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100$ شهر مايو/ أيار الحالي، من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة القطرية والمتاح على موقع وزارة التكنولوجيا والاتصالات من خلال صفحة الاستعلام الحكومي المرفق بالأعلى.

خطوات فحص المنحة القطرية 100$، على النحو التالي:

النقر فوق (اضغط هنا). إدخال رقم الهوية. إدخال تاريخ الميلاد.

حال الاستفادة من المنحة يتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك تُوضّح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة.

وأما في حال استثنائك من الاستفادة من المنحة القطرية تظهر لك هذه الرسالة " ليس لديك اسم ضمن الكشوفات الحالية"

وكانت الجهات المختصة أوضحت شروط الاستفادة من المنحة القطرية واللازم توافرها في المواطنين ليستحقوا الحصول عليها، وهي كالتالي:

أولًا: يجب أن يكون مستحق المنحة حصل عليها أقل من 31 مرة.

ثانيًا: يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها 31 مرة فما فوق، بشرط أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 فقط.

ثالثًا: لن يتم إضافة أي أسماء جديدة إلى قائمة الدفعة الخالية.

رابعًا: يتم إيقاف المنحة القطرية عن المستفيدين المسافرين إلى الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين