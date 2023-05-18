مطلوب موظف تسويق ميداني للعمل في شركة تطبيق سندر

إعلان توظيف صادر عن تطبيق سندر يعلن فيه عن حاجته لشغل وظيفة تسويق ميداني .

الشروط الواجب توفرها:

- خبرة سابقة في مجال التسويق الميداني.

- القدرة على الاتصال والتواصل والإقناع.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمُّل ضغط العمل.

- الأناقة وحُسن المظهر، واللباقة في الحديث.

- القدرة على تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.

- ان يكون من سكان المحافظات الجنوبية خانيونس ورفح.

مهام العمل:

- أفكار تسويقية إبداعية والعمل عليها.

- التواصل والزيارات الميدانية لمزودي الخدمات الحالية والجديدة.

طريقة التسجيل:

- لمن يمتلك الشروط التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://jobs.snder.co

- نتمنى التوفيق للجميع