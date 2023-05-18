مطلوب موظف تسويق ميداني للعمل في شركة تطبيق سندر

إعلان توظيف صادر عن تطبيق سندر يعلن فيه عن حاجته لشغل وظيفة تسويق ميداني .
الشروط الواجب توفرها:
- خبرة سابقة في مجال التسويق الميداني.
- القدرة على الاتصال والتواصل والإقناع.
- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمُّل ضغط العمل.
- الأناقة وحُسن المظهر، واللباقة في الحديث.
- القدرة على تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.
- ان يكون من سكان المحافظات الجنوبية خانيونس ورفح.
مهام العمل:
- أفكار تسويقية إبداعية والعمل عليها.
- التواصل والزيارات الميدانية لمزودي الخدمات الحالية والجديدة.
طريقة التسجيل:
- لمن يمتلك الشروط التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://jobs.snder.co
- نتمنى التوفيق للجميع