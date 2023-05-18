فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال

نائب جزائري: الاعتداءات على الأقصى تعرض المنطقة للانفجار

"حماس": العلم الفلسطيني رمز هويتنا ووحدتنا ولن يُرهبنا قانون حظر رفعه

"حماس" تدين انتهاكات أجهزة السلطة بحق طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين

الإعلان عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين لشهر أبريل

الاحتلال يصادق على العودة لمستوطنة "حومش" جنوب جنين

بحر: نُحذّر من تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء وإشعال الحرب الدينية في الأقصى

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث اللغة العربية (2)

أجهزة السلطة تشن حملة مداهمات واعتقالات للطلبة الجامعيين بالخليل

أبو كويك يدعو إلى حراك جماهيري واسع وتصعيد المقاومة الشعبية لنصرة الأقصى

لإفشال "مسيرة الأعلام" واعتداءات المستوطنين

يوم ساخن.. دعوات للحشد في "الأقصى" والاشتباك بالضفة

18 مايو 2023 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
...
اشتباكات في القدس مع المستوطنين خلال مسيرة الأعلام - أرشيف

تواصلت الدعوات المقدسية، للحشد والرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، اليوم الخميس، لإفشال “مسيرة الأعلام” التهويدية، والتصدي لاقتحامات المستوطنين وتدنيسهم للمسجد المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن الدعوات شددت على ضرورة شد الرحال إلى الأقصى، وتعزيز التواجد والرباط فيه، تزامناً مع “مسيرة الأعلام” الاستيطانية، التي دعت لها جماعات “الهيكل” اليوم في ذكرى ما يسمى “توحيد القدس”.

وبيّنت أهمية شد الرحال وتعزيز التواجد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لإفشال “مسيرة الأعلام” الاستيطانية.

واقتحم مستوطنون صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وعلى شكل مجموعات متتالية، تزامناً مع مسيرة الأعلام التهويدية والمقرر إقامتها اليوم، وذلك بعد إخلاء قوات الاحتلال المسجد من المصلين.

وتحاول منظمة الهيكل “بيدينو” تحقيق رقم قياسي، وحشد 5000 مقتحم للأقصى صباح اليوم، في ظل تحريض متواصل من وزراء متطرفين بحكومة الاحتلال على تدنيس المسجد المبارك.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يستبق "مسيرة الأعلام" التهويدية بفرض الحصار على المقدسيين

وفي المقابل، أعلن الحراك الشبابي في مدينة القدس المحتلة يومي الخميس والجمعة المقبلين، أياماً للعلم الفلسطيني، داعياً أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل والشتات، لرفع العلم في كل ساحة، وعند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها.

وكان نشطاء من جماعة “العودة إلى جبل الهيكل” المتطرفة قد قدموا طلبا رسميا للسماح للمستوطنين المتطرفين بالدخول إلى المسجد الأقصى ضمن مسار “مسيرة الأعلام الإسرائيلية” المقررة يوم 18 مايو الجاري.

ولم يقتصر طلب جماعات الهيكل المتطرفة على اقتحام الأقصى ضمن مسيرة الأعلام، بل تعدى ذلك إلى طلبها أن يتم الاقتحام من باب الأسباط لا المغاربة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الأقصى #المستوطنين #مسيرة الأعلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر