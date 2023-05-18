"حماس": العلم الفلسطيني رمز هويتنا ووحدتنا ولن يُرهبنا قانون حظر رفعه

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إنّ إقرار "الكنيست" الصهيوني قانونًا بالقراءة التمهيدية يقضي بحظر رفع العلم الفلسطيني وفرض عقوباتٍ على من يقوم برفعه إمعانٌ في الفاشية والحرب الصهيونية المفتوحة على شعبنا الفلسطيني، وضوء أخضر لقوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية القمعية لملاحقة أبناء شعبنا وانتهاك حقوقهم.

وأضافت الحركة في بيانها والذي وصل " " نسخة عنه: "إننا وإذ ندين بأشد العبارات هذا القانون الاحتلالي الفاشي، لنؤكد بأنه لن يُرهب شعبنا أو يثنينا عن رفع العلم الفلسطيني، بل سيكون حافزًا لحمله في كلّ مكان والاعتزاز به كرمزٍ وطنيٍ يُعبّر عن هويتنا ووحدتنا ونضالنا، تتوارثه الأجيال وترفعه على كل شبرٍ من أرضنا الفلسطينية".

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وأكدت أنّ تمرير هذا القانون الباطل مُنافٍ لأبسط معايير حقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بإدانة سياسات حكومة الاحتلال التي لم تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا ورموزه الوطنية.

كما ودعت المجتمع الدولي إلى دعم نضالنا حتى التحرّر والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس التي ستبقى دومًا مُتوشّحةً بعلمنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين