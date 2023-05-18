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مؤكدًة ضرورة توجيه البوصلة نحو الأخطار المحدقة بالأقصى

"حماس" تدين انتهاكات أجهزة السلطة بحق طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين

18 مايو 2023 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس انتهاكات أجهزة السلطة بحق طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين بالخليل، والتي كان آخرها مساء أمس، الأربعاء، وشن حملة اعتقالات واقتحام منزل الطالبة براءة السلايمة والاعتداء عليها وعلى عائلتها.

وأكد في بيان صحفي وصل "" أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب والقضية الفلسطينية تستوجب توجيه البوصلة نحو الأخطار المحدقة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، وآخرها مسيرة الأعلام التهويدية التي تعتزم الجماعات الاستيطانية تنظيمها اليوم.

وقالت: "إن تغول أجهزة السلطة على طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة، وآخرها هذه الحملة التي طالت طلبة بوليتكنك فلسطين بالخليل، وجملة الانتهاكات لأجهزة السلطة الأمنية، لا تمت إلى قيم وأخلاق شعبنا بصلة، وهي وصفة لتعميق الشرخ المجتمعي بين أبناء شعبنا وتهديد للسلم الأهلي، تستدعي تحرك القوى والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية لوقفها".

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وطالبت حماس إدارة الجامعة إدانة هذه الأفعال الإجرامية بحق طلبتها، وعدم الوقوف مكتوفة الأيدي حيال ذلك، واتخاذ خطوات ميدانية وقانونية جدية وعاجلة لحماية الطلبة ووقف ملاحقتهم والاعتداء عليهم وتهديد مستقبلهم التعليمي".

ودعت إلى الدفع للإفراج عن جميع المعتقلين من طلبة الجامعة في سجون الأجهزة، داعيًة طلبة الجامعة إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات الاحتجاجية والمنددة بهذه الانتهاكات، والانتصار لزملائهم الذين يتعرضون لظلم وبطش أجهزة السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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