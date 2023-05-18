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"التعليم" تعلن عدد الطلبة الشهداء والمدارس المتضررة جرّاء العدوان الأخير

18 مايو 2023 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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"التعليم" تعلن عدد الطلبة الشهداء وعدد المدارس المتضررة جراء العدوان الأخير

قالت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أن 8 من الطلبة قد استشهدوا، فيما أُصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، كما تعرض الآلاف من الطلبة والأطفال للصدمات النفسية والتوتر والخوف والقلق وذلك نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر في الفترة من 9 حتى 13 مايو 2023.

والشهداء الطلبة هم: إيمان علاء عدس من مدرسة دلال المغربي الثانوية أ للبنات، وشقيقتها دانيا علاء عدس من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وميار طارق عز الدين وشقيقها علي طارق عز الدين من مدرسة أوائل وقادة الخاصة، وهاجر خليل البهتيني من روضة فرسان فلسطين، وليان بلال مدوخ من مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية، ويزن جودت عليان من المعهد الأزهر الديني، ويوسف جمال أبو خصوان من جامعة الأزهر.

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وفيما يتعلق بالأضرار المادية فنتيجة العدوان الإسرائيلي تضررت 23 مدرسة و21 روضة أطفال، حيث أصيبت بتشققات في جدران الغرف الصفية والساحات والأرضيات، وتكسير في الشبابيك والأبواب، وتضررت العديد من الأجهزة والغرف الخاصة بالإرشاد واللعب.

واستنكرت الوزارة بشدة هذا العدوان الذي طال جميع مناحي الحياة ومنها القطاع التعليمي، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يتنكر لكافة معاني الإنسانية ويُجْرِمُ بحق الطفولة فيقتُل الأطفال الفلسطينيين، ويصيبهم بجراحات، ويزجهم في الأسر، ويهدم البيوت فوق رؤوسهم، ويتعمد التأثير سلباً على صحتهم النفسية.

وبينت الوزارة أن قطاع غزة يُعاني في الأساس من قلة المدارس بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة الذي يمنع إدخال مواد البناء، وقيام الاحتلال باستهداف وقصف المدارس القائمة هو خطة وسياسة إسرائيلية ممنهجة للقضاء على التعليم وتدمير بنيته التحتية.

وطالبت وزارة التعليم دول العالم ومؤسسات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الطفولة والطلبة والمنشآت التعليمية والعمل على وقفها وتقديم قادة الاحتلال لمحاكم الجرائم الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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