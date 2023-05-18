قبيل مسيرة الأعلام.. مجموعات متتابعة من المستوطنين تقتحم "الأقصى"

قبيل انطلاق "مسيرة الأعلام"، اقتحمت مجموعات متتابعة من المستوطنين، تحت حراسة مشددة من عناصر أمن الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.

ووفق ما أفادت به دائرة الأوقاف اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، ونفّذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ووثّقت مصادر مقدسية بعض المقتحمين من المستوطنين للأقصى باللباس الكهنوتي، فيما أدى آخرون ما يسمى بالسجود الملحمي، تزامنًا مع أغانٍ استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى.

كما وثقت المصادر تعليق جماعات الهيكل لافتاتٍ وشعاراتٍ عند مدخل باب المغاربة أحد أبواب الأقصى.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين المتواجدين قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وتحاول منظمة الهيكل "بيدينو" تحقيق رقم قياسي، وحشد 5000 مقتحم للأقصى صباح اليوم، في ظلّ تحريض متواصل من وزراء متطرفين بحكومة الاحتلال على تدنيس المسجد المبارك، في ذكرى ما يسمى "توحيد القدس".

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس، المُصلّى القبلي وذلك بعد تفريغه من المرابطين والمصلين، فيما انتشرت القوات في ساحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى.

ولوحظ انتشار مكثف لقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين.

وفتحت شرطة الاحتلال عند الساعة السابعة صباحًا باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، حيث اقتحمت مجموعات من عشرات المستوطنين تَقدَّمهم الحاخام يهودا غليك ساحات الحرم، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

اقرأ أيضًا: حمادة يدعو أهالي القدس والضفة والداخل للاحتشاد في الأقصى

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وأبعدت سلطات الاحتلال عشرات المقدسيين عن المسجد الأقصى والقدس القديمة، لتأمين اقتحامات المستوطنين، و"مسيرة الأعلام" التي ستنطلق عصر اليوم.

يُذكر أنّ نشطاء من جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" قدّموا طلبًا رسميًّا للسماح للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى عبر باب الأسباط، أثناء "مسيرة الأعلام" الاستفزازية.











المصدر / فلسطين أون لاين