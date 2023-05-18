الطقس: أجواء ربيعية معتدلة وانخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، إذ يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، إذ يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، إذ يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين