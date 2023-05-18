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رغم تشديدات الاحتلال

بالفيديو والصور الآلاف يؤدون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

18 مايو 2023 . الساعة 06:28 بتوقيت القدس
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أدى آلاف المواطنين، اليوم الخميس، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في المدينة المقدسة.

واحتشد الآلاف المواطنين في باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات مبكرة من فجر اليوم لأداء الصلاة فيه بالرغم من حالة الاستنفار الكبيرة لجنود الاحتلال في المدينة المقدسة.

وأعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين للمسجد الأقصى من خلال نصب الحواجز وتوقيف المصلين القادمين للأقصى والتدقيق في هوياتهم، والتضييق عليهم.

ورغم تشديدات الاحتلال، شهدت باحات المسجد الأقصى منذ الفجر تواجداً حاشداً لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية.

ودعت فصائل المقاومة وعدة هيئات مقدسية ونشطاء المواطنين لأداء صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات المستوطنين ومنع مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

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 وتتواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

 

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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