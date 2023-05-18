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بالفيديو الاحتلال يقتحم نابلس وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين

18 مايو 2023 . الساعة 03:35 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة مداخل وبتعزيزات عسكرية كبيرة.

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع المقاومين عقب اقتحام جنود الاحتلال والقوات الخاصة للبلدة القديمة في نابلس، تخللها تفجيره عدة عبوات ناسفة بقوات الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه منازل المواطنين في المدينة.

 وذكرت مصادر في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت البدة القديمة وتحديدًا شارع الباشا، واعتلى جنود القناصة أسطح البنايات المرتفعة.

وسمع دوي عدة انفجارات ناتجة عن تفجير عدد من العبوات محلية الصنع في أليات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

ودعا الشباب الثائر في المدينة المواطنين للنزول للشوارع والتصدي لاقتحام الاحتلال، فيما تم تشغيل صافرات الإنذار في البلدة القديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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