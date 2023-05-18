خدمات البريج يتوج بلقب دوري جوال لكرة السلة

غزة/ فلسطين أون لاين :

توج خدمات البريج بلقب دوري جوال 2022_2023 لكرة السلة بالمحافظات الجنوبية، عقب فوزه بنتيجة (82_60)، على جاره شباب البريج، في إياب نهائي البطولة، وذلك مساء الأربعاء، بصالة المرحوم خلف العجلة بمخيم البريج.

بحضور جميل السعدوني عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية، ود. يحيى الخطيب مدير عام المجلس الأعلى بالمحافظات الجنوبية، ونظمي جابر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمهندس أيمن دويك رئيس بلدية البريج، وأعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة خليل أبو شمالة، ود. أحمد حمدان، وأ.محمد ريان، وأ. أحمد العواودة مدير الأنشطة الرياضية بشركة جوال، وهشام أبو زايد من حركية فتح، وحسن المقادمة من حركية حماس، وعدنان عيسى رئيس نادي خدمات البريج، ورامي أبو عجوة رئيس نادي شباب البريج.

وسيطر الخدمات على معظم أرباع المباراة، فجاءت على النحو التالي:

دخل الخدمات اللقاء بكل قوة، ووضح لديه التركيز منذ البداية على صناعة الفارق، وسجل 9 نقاط متتالية في ظل صمت أبناء الشباب، فتألق عيد الشاعر بتسجيله 8 نقاط، و5 نقاط لإبراهيم مصلح منها ثلاثية، و5 نقاط لإبراهيم أبو رحال، وثلاثية لثائر عيسى، و4 نقاط لنشأت كسكين، ونقطتين لأحمد وشاح، فيما سجل للشباب، أسامة موسى 6 نقاط، ونقطتين لكلا من خالد الصعيدي ومحمد البابا، لينتهي الربع 27_12 للخدمات.

وفي الربع الثاني واصل خدمات البريج تفوقه، وبدأ فارق النقاط في الاتساع، وذلك بفضل التنويع في اللعب والتسجيل من أغلب مناطق الملعب، فسجل للخدمات أحمد مهدي 7 نقاط، و4 نقاط لإبراهيم أبو رحال، وثلاثية لثائر عيسى، و3 نقاط لرامي الجمال، وثنائية لمحمد مهدي وإبراهيم مصلح، فيما تألق من الشباب عبد العزيز ماهر مصلح بتسجيله 7 نقاط منها ثلاثية، و4 نقاط منها ثلاثية لعبد العزيز جابر مصلح، و3 نقاط لأسامة موسى، وثنائية لمهند أبو غزال، لينتهي الربع 23_16.

وفي الربع الثالث تحسن أداء شباب البريج، لكن مع ذلك لم يتمكن من حسم الربع لصالحه، بسبب تسرع لاعبيه في إنهاء الهجمة، فسجل الخدمات أغلب نقاطه من الرميات الثلاثية مسجلا 4 رميات منها رميتين لإبراهيم مصلح، وثلاثية لرامي الجمال وأخرى سجلها إبراهيم أبو رحال من أصل 7 نقاط له في هذا الربع، بالإضافة لثنائية عيد الشاعر، فيما ظهر أسامة موسى وعز الدين النجار كأفضل مسجلين للشباب في هذا الربع بتسجيل 6 نقاط للأول و5 نقاط للثاني، ونقطتين لخالد الصعيدي ومهند أبو غزال، لينتهي الربع 18_16 للخدمات.

وفي الربع الرابع، استمر أداء شباب البريج في التحسن، وواصل عز الدين النجار في تقديم أداءه المميز بتسجيله 11 نقطة منها 3 رميات ثلاثية، و3 نقاط لأسامة موسى، ونقطتين لعبد العزيز ماهر مصلح، بينما سجل للخدمات إبراهيم أبو رحال 5 نقاط منها ثلاثية، وثلاثية من منتصف الملعب سجلها ثائر عيسى، ونقطتين لكلا من أحمد مهدي ورامي الجمال وعيد الشاعر تواليا، لينتهي الربع 16_14 لشباب البريج، وبنتيجة إجمالية 82_60 لخدمات البريج.

وسلم الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة وضيوفه، درع الدوري والميداليات الذهبية للبطل خدمات البريج، والميداليات الفضية للوصيف شباب البريج، كما كرم شركة جوال راعي البطولة، وتكريم طاقم حكام المباراة.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي باسل كرون، دولي سعيد ضيا زاده، مؤمن الجربة، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي مباراة مروان حمد، ميقاتي 24 ثانية دولي أحمد زعرب.